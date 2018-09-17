وجه صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اعتذارًا للجماعة الصحفية، عما بدر من النائب إلهامي عجينة من إساءات تجاهها، مشددًا على أن المجلس يكن كل الاحترام والتقدير لها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما بدر من النائب تصرف شخصي لا يمثل المجلس، مشيرًا إلى أن تطاوله على الجماعة الصحفية يسئ للبرلمان.

وتابع: "هناك تنسيق دائم بين الصحفيين والمجلس، والجميع يتعاون ولا نملك رفاهية الخوض في المهاترات، وسوف يتم إعمال اللائحة واتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة النائب، وأحب أن أطمئن الصحفيين أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال مهتم بتطورات الموضوع".