قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه "بيراميدز" اليوم، والفوز على "المقاولون العرب" بهدف دون رد، موضحا أن فريقه سيطر على اللقاء بشكل كامل حتى لحظة طرد اللاعب علي جبر.

وأضاف "آل الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "بيراميدز" أن فريقه سيطر على اللقاء طوال الـ90 دقيقة، ساخرا: "المقاولين مشافش الجون إلا بعد طرد علي جبر".

وتابع أن المدير الفني لنادي المقاولون العرب علاء نبيل كان يستهين بتجربة نادي بيراميدز، والرد عليه كان في الملعب بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط.