نشر اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، صور تدريبات لاعبي ليفربول الإنجليزي قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعهم بباريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا، في المباراة الأولى لدوري المجموعات في دوي أبطال أوروبا.

وأظهرت الصور، تصميم حذاء "مو صلاح"، الذي سيخوض به المباراة، التي ستلعب على ملعب "أنفيلد"، حيث دون على الحذاء اسم اللاعب وعلم مصر.

ويلعب ليفربول في المجموعة الثالثة، مع أندية باريس سان جيرمان فرنسي، ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

كما ينافس صلاح على جائزة THE BEST، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، حيث سيتنافس مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، وصيف بطل العالم، الحائز مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في أوروبا.