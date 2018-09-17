قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، إن اللاعب البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز، لاعب قوي وأفضل صفقة جاءت في الشرق الأوسط.

وأضاف "آل الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "بيراميدز" أن العروض تنهال على كينو من كل الجهات في الفترة الحالية، نظرا لتألقه اللافت للنظر، مشيدا بأداء فريقه اليوم أمام نادي المقاولون العرب.

وكان كينو سجل هدف الفوز في لقاء بيراميدز اليوم مع نادي المقاولون العرب، ليقتنص لفريقه 3 نقاط وضعته في صدارة جدول الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني.