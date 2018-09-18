نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، صورًا جوية تظهر العديد من المواقع في سوريا، ومن بينها قصر الرئيس بشار الأسد، في خطوة اعتبرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تهديدا مبطنا للأخير.

وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل حصلت على الصور من أحدث أقمار التجسس، الذي أطلقته إلى الفضاء عام 2013، واسمه "Ofek 11".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضا بمناسبة مرور 30 عاما على إطلاق أول قمر تجسسي إلى الفضاء عام 1988.

وتشمل الصور الثلاثة المنشورة، وهي بالأبيض والأسود، قصر الأسد المعروف بـ"قصر الشعب"، ودبابات في قاعدة عسكرية سورية، ومطار دمشق الدولي، الذي تعرض إلى هجوم صاروخي السبت الماضي، قال النظام إنه "عدوان إسرائيلي".

وقالت الصحيفة إنه يمكن النظر إلى نشر الصور على أنه إظهار للقوة وأيضا تهديد ضمني للنظام السوري، الذي تتعرض قواعده لغارات إسرائيلية مكثفة، تركز بشكل خاص على مواقع تمركز الميليشيات الإيرانية.

ويثير نشر الصور أيضا تساؤلات، خصوصًا أن إحداها لمطار دمشق الدولي، الذي يتهم النظام السوري تل أبيب بقصفه قبل يومين، بحسب "سكاي نيوز".

وتحدثت تقارير عن أن القصف دمر طائرة إيرانية كانت على أرض المطار، فضلا عن العديد من مرافق تخزين الأسلحة في المطار نفسه.

ولم يصدر تصريح رسمي بشأن القصف، لكن نتنياهو أشار إلى ذلك، قائلا: "إسرائيل تعمل باستمرار على منع أعدائنا من تسليح أنفسهم بأسلحة متقدمة"، مؤكدا أن "خطوطنا الحمراء حادة أكثر من أي وقت مضى".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه شن أكثر من 200 ضربة على المواقع الإيرانية في سوريا خلال عام 2017 فقط.

ويثير الوجود الإيراني المتنامي في سوريا قلق إسرائيل، الأمر الذي دفعها مرارا إلى قصفها، وكانت أعنف مواجهة بين الطرفين في يوليو الماضي، عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.

وتعالت نبرة التهديدات الإسرائيلية ضد النظام السوري، بعد إقدام القوات الإيرانية على إطلاق صواريخ على قواعد إسرائيلية في الجولان المحتل مطلع مايو الماضي، لكنها تراجعت قليلا، وتحمل تل أبيب النظام السوري مسؤولية الوجود الإيراني وهددته بدفع ثمن ذلك.

وهددت إسرائيل الأسد ونظامه قبل أشهر بـ"إزالتهما عن الخريطة" في حال شنت إيران هجوما على الدولة العبرية انطلاقا من سوريا.