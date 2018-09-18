أمين "مستقبل وطن" بالشرقية يهنئ "القصبي" برئاسة دعم مصر

تقدم الدكتور محمد سليم، أمين عام مستقبل وطن بالشرقية بخالص التهاني، بفوز الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، خلفًا للمهندس محمد السويدي، بالتزكية، بعد عدم ترشح أحد أمامه، في الجمعية العمومية للائتلاف.

وقال "سليم" في بيان له: "فوز القصبي برئاسة دعم مصر، هي ثقة غالية أولاها له أعضاء ورموز الأئتلاف وتأكدت بانعقاد أكثر من 50% للجمعية العمومية".

وأعرب "سليم" عن سعادته بالثقة الكبيرة التي حظي بها حزب مستقبل وطن من بين قيادات الدعم في اختيار ترشيح "القصبي" رئيسًا للائتلاف خاصة في ظل زيادة عدد النواب المنضمين للحزب مؤخرًا، واعتباره صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في الائتلاف.

كما تقدم الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية بالشكر للمهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف السابق، عن فترة توليه، التي شهدت الكثير من الأدوار الوطنية التي ساهمت بشكل كبير في مساندة الدولة المصرية فيما اتخذته من تأييد لحزمة القوانين التي ضمت تنفيذ القرارات الاقتصادية الإصلاحية.