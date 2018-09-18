تهكم النائب إلهامي عجينة، مُجددا على الإعلام، بعدما سب الصحفيين في إحدى جولات محافظة الدقهلية، قائلًا "أنا شخص غير مثير للجدل وكل تصريحاتي لو الإعلام أخد الموضوع بموضوعية أكيد مكنش هيعمل الجدل اللي حصل ده".

وأضاف "عجينة"، خلال حواره في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين": "الصحفيين والإعلاميين عايزين يعملوا انفراد، وزي ما الناس بتقول فيه مبدأ بيقول رجل عض كلب مش كلب عض رجل".

وتابع عجينة: "هما دائمًا الصحافة بيدوروا على مانشيت أو عنوان يجذب الجمهور، وللأسف بعض الناس تقرأ العناوين دي وتشتغل عليها".