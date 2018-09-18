يقام الآن حفل توزيع جوائز "الايمي" للأعمال التلفزيونية في دورته الـ70 بحضور عدد كبير من نجوم الفن والدراما.

حيث وصل إلى السجادة الحمراء كلًا من: نتالي موراليس، والإعلامية الأمريكية من أصل مصري هدى قطب، والصحفية الأمريكية سافانا غوثري، وماريو لوبيز، ونانسي أوديل، وميكيلا ممانوس، وجينيفر لويس، ومادلين بريور، وتريفور نوح، وأنجيلا سارافيان.

كما حضر ديون كول، ونينا كيري، ومايكل روبنز، وكريستين بيل، وأندي سامبيرج، وألانا هاركين، وأمي هوجارت، والعشرات من نجوم الفن والتمثيل والصحافة والإعلام الأمريكي.