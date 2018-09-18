فازت الممثلة أليكس بورستين بجائزة "إيمي" فئة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel.

أليكس بورستين، هي ممثلة أمريكية ولدت 15 فبراير عام 1971 في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية ذات أصول يهودية، ووالدها من اتلانتا، جورجيا، بولندي الجنسية، ووالدتها مجرية انتقلت إلى لوس انجلوس.

ودرست أليكس بورستين، في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، وشاركت في أعمال فاميلي غاي منذ 1999، والمرأة القطة 2004.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".