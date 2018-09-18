ذهبت جائزة "إيمي" في فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير إلى جيف دانيالز، عن دوره في مسلسل "Godless".

وولد دانيالز عام 1955 في جورجيا، ودرس بجامعة "سنترال ميتشجين"، ولكنه تركها من أجل تحقيق حلمه في التمثيل،و"Milos Forman's Ragtime" كان أول فيلم له عام 1981، وسرعان ما أثبت نفسه علي الساحة الفنية وحقق نجاحات من خلال تنوع أدواه السينمائية.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".