الحاصلة على "إيمي" أفضل ممثلة كوميدية.. أبرز معلومات عن "بروسنهان"

حصلت الممثلة "رايتشل بروسنهان" علي جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن دورها في المسلسل التليفزيوني The Marvelous Mrs. Maisel.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة الأمريكية رايتشل بروسنهان:

- ممثلة أمريكية شهيرة لعبت دور الشخصية الرئيسية "ميريام مايزل" عام 2017 في مسلسل السيدة "مايزل المدهشة" من إنتاج أمازون.

- ولدت في 15 ديسمبر عام .1990

- حصلت جائزة جمعية نقاد التلفزيون الأمريكية.

- فازت بجائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي في جوائز جولدن جلوب 2018.

برومو مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel