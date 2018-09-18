قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، إن المضادات الجوية السورية ربما أسقطت بالخطأ الطائرة الروسية المفقودة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن فقدانها الاتصال بطائرة نقل "طراز إيل 20"، على متنها 14 عسكريا روسيا، مساء الاثنين، قبالة السواحل السورية.

وجاء في بيان للوزارة: "نحو الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وفوق مياه البحر المتوسط وعلى مسافة 35 كم من الساحل السوري، فقدنا الاتصال بطائرة إيل 20 على متنها 14 عسكريا".

كما أفادت بأن أجهزة الرادار الروسية سجلت إطلاق صاروخ من فرقاطة فرنسية مقابل سواحل سوريا مرابطة في المنطقة. وذلك وفقا لقناة الإخبارية السورية الرسمية.

وفيما ذكرت وسائل إعلام موالية للنظام السوري أن هجوما بالصواريخ استهدف مدينة اللاذقية الساحلية، أكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الصواريخ استهدف قاعدة تتمركز فيها ميليشيات إيرانية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" في نبأ مقتضب على صفحتها الإلكترونية: "عدوان على اللاذقية يستهدف مؤسسة التقنية والمضادات الجوية تتصدى، وتسقط عددا من الصواريخ".

وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ"سكاي نيوز عربية" إن أصوات انفجارات كبيرة سمعت في ريف اللاذقية وخاصة الريف الجنوبي.

وذكرت المصادر أن الأصوات ناتجة عن قصف بصواريخ على القاعدة الصاروخية، التي تتمركز فيها قوات النظام والميليشيات الإيرانية وحقل التدريب على البحر.