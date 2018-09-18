أبرز معلومات عن "بيل هيدر" الفائز بـ"إيمي" أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

حصل الممثل "بيل هيدر" علي جائزة "إيمي" كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره في المسلسل التليفزيوني "Barry".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان الأمريكي بيل هيدر:

- ممثل أمريكي من مواليد 7 يونيو 1978، مدينة تولسا، أوكلاهوما.

- حصل على فرصة الظهور في المسلسل الكبير Saturday Night Live عام 2005، وتألق فيه بقوة وأثار أداءه إعجاب كل من "آل باتشينو" و"جايمس ماسون" و"بيتي فالك".

- رشح للمشاركة في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية كان أهمها الفيلم الكوميدي Superbad عام 2007، وفيلم Forgetting Sarah Marshall عام 2008.

- شارك بالتمثيل في فيلم Power Rangers عام 2017.

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