حصد مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel" جائزة "الإيمي" في فئة أفضل مسلسل كوميدي.

وهو مسلسل تلفزيوني كوميدي درامي أميركي، من بطولة راشيل بروسنان وشيرمان بالادينو وزوجها دانييل بالادينو، والمسلسل يدور حول ربة منزل في مدينة نيويورك عام 1958 تكتشف أن لديها موهبة الكوميديا.

ويقام حفل توزيع جوائز "الإيمي" هذا العام بأمريكا، وتنظمه الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية، على مسرح "مايكروسوفت" بولاية "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة، ويقدمه كلا من مايكل تشي وكولين جوست المشاركين في برنامج "Saturday Night Live".