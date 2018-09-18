انتقد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أنشطة جمال مبارك خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا مش فاهم عايز إيه يعني يحمد ربنا وهو المتسبب الرئيسي في 25 يناير هو وأحمد عز ملف التوريث اللي أغضب الشعب في كرامته".

وتسائل رزق موجهًا سؤاله لمبارك: "عايز تنزل انتخابات الرئاسة بعد كده وبعد كل اللي حصل ده".

وتابع رزق: "أنا مش ضامن دول ولا أثق فيهم وجريمتهم الأساسية سياسية وهي إهانة كرامة الشعب المصري".

واستطرد: "حسني مبارك لم يكن خائنًا بالعكس وهو راجل من أبطال حرب أكتوبر وخدم بلده في أوقات كتيرة جدا وبعد وفاة حفيده ساب البلد لابنه وحصل زواج السلطة بالثروة وشوفنا انتخابات 2010 اتزورت وكان يتم إعداد جمال لتسلم السلطة وآخرها لقائه بأوباما بوصفه ابن الرئيس".

وأضاف: "وما أدراني أن ممكن في مرحلة ما يكون في صفقة بين جمال والإخوان" مبديًا تخوفه من ذلك، ومؤكدًا أن قوة الدولة المصرية لن تسمح لهم بذلك.