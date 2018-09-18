قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الكثافة الطلابية تظهر في القاهرة الكبرى والإسكندرية حيث وصل العدد لـ80 طالبًا في الفصل الواحد، مضيفًا أن هيئة الأبنية التعليمية تسعى للوصول لحل لمشكلة الكثافة من خلال زيادة عدد الفصول هذا العام بإضافة 20 ألفًا و500 فصل.

وأضاف خيري، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، أن الأشراف الإداري على المدارس التجريبية والخاصة يختص بلفت النظر للمشكلة ولكن لا يتدخل في عمليات الصيانة، قائلًا "نحن لا نقدر على تغيير 55 ألف مدرسة في عام ونصف" على حد قوله.

وأوضح أن عدد الطلاب في جميع المراحل 24.5 مليون طالب بنسبة 25% من عدد السكان، مؤكدًا أن الدولة هي تصرف على المشروعات وأن عدد الطلاب الجدد هذا العام 2.5 مليون طالب.