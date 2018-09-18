قال الرائد محمد الشربيني مشرف عام غرفة الإدارة العامة للمرور، إن معدلات الحركة طبيعية على الطرق والمحاور كافة، موضحا أن الطرق السريعة جميعها تعمل بشكل جيد، ولا يوجد أي تأثير للحالة الجوية على أي من الطرق السريعة سواء شبورة أو أمطار.

وأضاف الشربيني، خلال حواره لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في وجودها على كافة مداخل ومخارج القاهرة والطرق السريعة بالكامل والطريق الدائري؛ لتنفيذ قرار الحظر الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر سيارات النقل أكثر من 4 أطنان من السير على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى وتحويل سير سيارات النقل للدائري الإقليمي، لتحسين الحالة على الطريق الدائري داخل القاهرة.

وتابع أن الحالة المرورية الآن تحسنت بشكل كبير في منطقة السلام التي شهدت أحجام حركة مرتفعة، ومنطقة أعلى الأوتوستراد على الدائري ما زالت أحجام الحركة بها أعلى من المتوسطة، وباقي قطاعات الطريق الدائري تعمل بشكل جيد.

وناشد الشربيني جميع قائدي المركبات الالتزام بتعلميات جميع رجال المرور وتعليمات السير على الطرق السريعة.