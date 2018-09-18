في إطار تكليف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعداد الجيد لزيارة وفد غرفة التجارة ووزير التجارة الأمريكي لمصر خلال أكتوبر 2018 تم عقد اجتماع تنسيقي مع بعض الشركات الأمريكية العاملة في مصر حضره الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعمر مهنا رئيس المجلس المصري الأمريكي، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار العصار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الدولة في زيادة وجذب الاستثمارات الأمريكية حيث تعتبر مصر من الأسواق الواعدة اقتصاديا لما تتميز به من زيادة في حجم الطاقة المتوفرة (كهرباء/ غاز) كذلك ما تم تشيده من بنية تحتية علي مستوى عالمي وكذلك حفر قناة السويس الجديدة التي ساعدت في نمو الاقتصاد العالمي وساعدت علي زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول و قانون الاستثمار الجديد والذي يتيح فرص استثمارية واعدة وزيادة الاحتياطي الأجنبي ومعدل النمو الاقتصادي مما يساعد علي خلق بيئة جاذبه للاستثمارات الأمريكية وقدرات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوي.

ومن جانبه أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلي أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية والتطلع إلي الكيانات الاقتصادية الكبيرة ويأتي في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والتي سوف تساعد علي زيادة التنمية في مصر لما تتميز به من موقع مثالي علي خريطة العالم وجذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات المصرية بالدول المجاورة والإفريقية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أننا نملك كوادر مؤهلة ومدربة سواء في السوق المحلي أو مع الشركات التي تدرس الولايات المتحدة التوسع من خلالها في إفريقيا، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بتدريب (4000) شخص سنويا وتستهدف تدريب عدد (10000) خلال العام المقبل في تخصصات مختلفة- وذلك لإيمان الجميع بأن التخصص هو عنوان المرحلة، وأشار طلعت إلي أن التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية جعلت السوق المصري أكثر استقرارا وهو ما يطمأن المستثمر الأمريكي.

أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي أن الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية قد أذابت العديد من المشكلات التي كانت تواجه الشركات المتقدمة للاستثمار في مصر.

من جانبه أشار رئيس المجلس المصري الأمريكي عمر مهنا علي عمق العلاقات المصرية الأمريكية من خلال توقيع الورقة البيضاء أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وأن الحكومة المصرية أنجزت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات.

ومن جانبه أشاد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون التجاري الوثيق بين الجانب المصري والأمريكي وأن السوق المصري يعتبر من الأوساط الاقتصادية الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الامريكية لما يتميز به من مرونة اقتصادية كبيرة تساعده في تجنب أي مشكلات تتعرض لها الأسواق الناشئة في الدول الأخرى.

وخلال اللقاء عبر ممثلو الشركات الأمريكية عن تقديرهم لاهتمام الحكومة المصرية بتطوير سبل التعاون مع الشركات الأمريكية مؤكدين علي أن الدور الذي لعبته التشريعات الأخيرة والبرنامج الطموح للحكومة سيعمل علي جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر.