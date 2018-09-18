أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على وضع حلول عاجلة لمشاكل المناطق الصناعية بالمحافظة وتسهيل كافة الاجراءات امام المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمام شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال جميع الخدمات بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين لدفع عجلة التنمية الصناعية وخلق فرص عمل للشباب واستغلال موارد المحافظة من المواد الخام لاقامة مصانع جديدة والاتجاه الى تعمير الصحراء والحفاظ على المدن من التلوث الناتج من المصانع لتحقيق التنمية الشاملة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس ادارة المناطق الصناعية وبعض المستثمرين بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة وعمرو ابوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط ومدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار وممثلى شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وممثلى اتحاد المستثمرين وذلك لمناقشة مشاكل المناطق الصناعية وايجاد الحلول العاجلة لها لتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة .

وأشار المحافظ - خلال الاجتماع – الى ان المحافظة تذخر بـ 7 مناطق صناعية منها المدينة الصناعية بقرية الغريب بمركزساحل سليم والتى تتبع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة مؤكدا على السير قدما لاستكمال توصيل المرافق والخدمات للمنطقة الصناعية بالكوم الاحمر بمركز البدارى والتى تقع على مساحة 39 فدان واستغلال موارد المحافظة وخاصة من المحاصيل الزراعية مثل محصول الرمان والذى تنتج المحافظة منها اكثر من 85 % لافتا الى أهمية المشاركة المجتمعية وتفعيل المبادرة التى أطلقها لربط التعليم الفنى بالمحافظة بالمناطق الصناعية والتدريب من أجل العمل لخلف فرص عمل للشباب وخريجى المدارس الفنية بكافة انواعها والقضاء على البطالة مؤكدا على التنسيق الذى تم بين مديرية التربية والتعليم وجميع مديريات الخدمات بالاضافة الى مجالس إدارة المناطق الصناعية وإدارة الاستثمار والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى المناطق الصناعية لرفع كافة الاشغالات من الطرق المؤدية للمناطق الصناعية .