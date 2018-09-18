وكيل أوقاف أسيوط يبحث الشئون الدعوية مع مديرى الإدارات

عقد الشيخ عاصم محمودقبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اجتماعاً طارئاً مساء أمس الإثنين بمديرى الإدارات الفرعية وذلك لبحث بعض الشئون الدعوية والإدارية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الإجتماع الأئمة بالإهتمام بالمادة العلمية المقدمة من خلال خطبة الجمعة والقوافل الأسبوعية ليوم الثلاثاء والدروس اليومية مع الإهتمام بالجانب الأخلاقى والسلوك المجتمعى تنفيذا لتوجيهات الدكتورمحمد مختار جمعة "وزيرالأوقاف".

وأكد الشيخ القبيصى خلال الاجتماع على الإنضباط الإدارى فى الحضور والانصراف وإنجاز كافة الأعمال المطلوبة مشيرا إلى أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة من الأئمة فى حملات التوعية الصحية والنظافة التى يعلن عنها من خلال المحافظة.

وفى ختام الاجتماع تعاهد الجميع على السير قدماً للإرتقاء بالعمل الدعوى والإداري.