تقدم نائب أسوان محمد سليم، بمذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يحذر فيها من خطورة نقص و"اختفاء" عقار الأنسولين من الصيدليات، فضلاً عن ارتفاع أسعاره.

وحمّل سليم - في بيان - وزيرة الصحة، المسؤولية مدنياً وجنائياً عن حياة 12 مليون مصرى مريض بالسكر، مطالباً إياها سرعة التحرك قبل وقوع الكارثة التى تهدد حياة المصريين البسطاء.

واستطرد: مصر تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم فى الإصابة بمرض السكر، و اختفاء الأنسولين، فى سوق الدواء المحلية وعدم إمكانية المرضى من الحصول عليه يترتب عليه مضاعفات خطيرة.

وأرجع سليم، إختفاء الأنسولين إلى 3 أسباب، منها توزيعه من خلال 3 شركات، "المصرية -وهى الوحيدة التى تخضع للرقابة- وشركتى المتحدة وابن سينا" الغير خاضعتان لأى رقابة، حسب قوله، فضلاً عن إن شركة نوفو للاستيراد لها (700ألف جرعة ) محتجزة لعدم الإفراج الجمركى، نتيجة تأخير وزارة الصحة فى تحليل العينات، علاوة على الحريق الذى شب فى خط الأنسولين بشركة سيديكو بمصنع 6 أكتوبر مما أثر على الإنتاج المحلى.

وطالب سليم، بضرورة تكليف لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى والنواقص، لمراقبة ورصد النقص فى المستحضرات الدوائية بالسوق المحلى، بإزالة أسباب النقص فى هذا الدواء لتوافره ومتابعة الأرصدة بصفة يومية، و ضبط التوزيع ومتابعته بالإضافة لتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية من خلال حملات التفتيش المفاجيء على الصيدليات.

كما طالب الوزيرة بتوفير الأنسولين، داخل المستشفيات العامة، والتأمين والوحدات الصحية بالقرى، خصوصاً محافظة أسوان.