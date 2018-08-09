طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة الصحة بالبرلمان، واستدعاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد أزمة زيادة أسعار الأنسولين، وتداعياته على المواطنين.

وأكد النواب، في طلبات إحاطة موجهة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الأنسولين يشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، معلنين رفضهم لأي زيادات جديدة في أسعار الأدوية خصوصاً المزمنة.

وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، يجب أن يكون هناك دعمًا للأدوية، لاسيما المتعلقة بالأمراض المزمنة، لأن عقار مثل "الأنسولين"، يأخذه المريض كل 6 ساعات، فماذا عن الفقراء ومحدودي الدخل.

وطالب بضرورة أن تتدخل الدولة لتوفير البديل أمام المواطنين، وتوفير "الأنسولين"، بأسعار مخفضة بعيدًا عن المغالاة.

وقال النائب خالد الهلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك زيادات غير مبررة لبعض الأدوية مثل "الأنسولين" وبعض مشتقات الدم والبلازما، بالرغم من أن اللجنة سبق وأن أوصت بعدم إدخال زيادات مجددة للدواء، بعد الزيادة الأخيرة في 2017.

وأضاف "الهلالي"، قرارات وزيرة الصحة غير مدروسة وتسيير بعشوائية، وزيادة الأنسولين، يؤكد أنه لا توجد استراتيجية واضحة المعالم بشأن معالجة منظومة الصحة والارتقاء بها، "للأسف الوزيرة مش جاية تعالج التشوهات الموجودة بهذه المنظومة"، مشدداً على ضرورة عقد اجتماع عاجل، واستدعاء الوزيرة، للوقوف على تداعيات خطورة مثل هذه القرارات.

وقال النائب منتصر رياض، إن زيادة أسعار عقار الأنسولين أمر مرفوض في الوقت الراهن، خصوصاً وأن الشركات تقوم برفع الأسعار بشكل متكرر دون وجود أي محاسبة حقيقة لهم، موضحاً أن هذه الزيادة تعتبر الثانية خلال عام ونصف، حيث قررت وزارة الصحة زيادة سعر العقار في يناير 2017.