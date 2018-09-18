أمنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مدير الإدارة العامة للمرور، الطريق الدائري من خلال غرفة العمليات ومراقبة الكاميرات بالإدارة العامة للمرور والتأكيد على الخدمات المرورية بتكثيف الحملات الثابتة والمتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة والكشف عن الإطارات والدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال على الطرق من خلال الاتصال برقم 01221110000 كما تم التنسيق مع إدارات المرور بنشر الاقوال الأمنية والحملات المرورية والمتابعة المستمرة على الطريق الدائري الإقليمي على مدار 24 ساعة لملاحظة الحالة المرورية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الوزير بالمتابعة المستمرة والتواجد المروري الفعال والجدي لاستمرار تطبيق حظر سير سيارات النقل على الطريق الدائري تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة علي وضع العديد من الأقوال الأمنية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية على الطريق الدائري.