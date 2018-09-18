قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة، ووجه كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهم ومنحهم جميع حقوقهم التي نص عليها الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس التعبئة العامة والإحصاء في المؤتمر الصحفي الذي تعقده منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا بالأمم المتحدة "الأسكوا"، والذي تستضيفه القاهرة في دورته الحالية، لتحسين إحصاءت الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف بركات، أن الرئيس السيسي وجه باعتبار 2018 عاما لذوي الإعاقة، فضلا عن إصدار قرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لرعايتهم ومنحهم كافة حقوقهم في الرعاية والصحة، وتوفير فرص العمل وعدم التمييز والدمج في التعليم، فضلا عن أن التشريع في مصر لم يغفل حقوق ذوي الإعاقة، وخصص مواد في دستور 2014 لحماية حقوق ذوي الإعاقة، منها المادتين 11 و 53 التي تنص على أن المواطنين متساوون في جميع الحقوق والحريات ولا تمييز بينهم في توفير فرص العمل والتمتع بالحقوق السياسية وتولي المناصب القيادية وتخصيص 5% من الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال العام لذوي الإعاقة.