قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه لا يوجد نقص في حصة الدقيق البلدي الخاصة ببندر ومركز ملوي، نافيا ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود عجز في الدقيق وظهور طوابير من المواطنين أمام المخابز وعدم حصول البعض على حصتهم المقررة من الخبز البلدي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وكيل الوزارة بمقر مجلس مدينة ملوي بحضور العميد فادي وديع، رئيس مدينة ملوي، ومحمد حسين، مسؤول التخطيط والمتابعة بمديرية التموين ورياض عبد الستار وشريف نادي أعضاء البرلمان، حيث تناول اللقاء المشكلات التي تسببت في ظهور زحام غير مبرر أمام المخابز خاصة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة بنظام الاستعاضة اليومية والتي بدأت في 17/8/2018.

أكد وكيل الوزارة، أن الحصة المخصصة من الدقيق لمركز ملوي لم ولن تمس، وأن السلوكيات الخاطئة والمخالفة هي التي أدت إلى تكدس وتزاحم المواطنين أمام المخابز واستهلاك كمية الدقيق المخصصة لليوم التالي، مشيرا إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الخبز المدعم هي ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على السلوكيات الخاطئة من أصحاب المخابز البلدية والتي منها (عدم مراعاة مواعيد التشغيل الرسمية وتجميع بطاقات التموين للمواطنين).

وأضاف وكيل الوزارة، أن المديرية وإداراتها الفرعية تواصل جهودها في تنظيم حملات تفتيشية بصفة دورية على أصحاب المخابز البلدية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين الصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين إعلاءا لمصلحة المواطنين في المقام الأول.