قال سامي عبدالقادر مدير تموين جنوب سيناء، إن مبادرة " كلنا واحد"، التي أطلقتها وزارة الداخلية لخفض أسعار السلع الغذائية من خضراوات وفاكهة وعرضها بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي، موضحا أن نسبة التخفيضات في أسعار الخضر والفواكه تتراوح ما بين 20% و30%.

وأضاف أن هناك توافد كبير من المواطنين على منفذ بيع الخضروات والفاكهة، التي أقامتها مديرية الأمن بجوار الجمعية الاستهلاكية منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة، حيث شهد المنفذ إقبالا كثيفا من المواطنين الذين تسارعوا في شراء كميات كبيرة.

وأشار إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مؤكدا أن هناك حملات تموينية مستمرة على كل المحال التجارية في كل مدن المحافظة.

وقال عبدالرحمن صالح أحد التجار المشاركين في مبادرة وزارة الداخلية، إن هناك سلع مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن سعر السوق، موضحا أن الإقبال يكون كبير في الصباح الباكر وجميع الخضروات والفواكه طازجة وقادمة من محافظات مصر المختلفة.

كان العميد محمد رضوان رئيس مباحث التموين بجنوب سيناء يرافقه اللواء أشرف شرشر مساعد المدير للشؤون المالية تفقدا منفذ مبادرة كلنا واحد بالطور لمتابعة حركة الإقبال عليه، وتسهيل إجراءات توفير كميات من الخضروات والفاكهة التي يقبل علي شرائها المواطنون .