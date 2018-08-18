تفقد اللواء أحمد عتمان، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، وناصر رشاد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعددًا من القيادات الشرطية، اليوم، مبادرة وزارة الداخلية "تحيا مصر.. معًا من أجل التنمية"، والتي انطلقت بمركزي دسوق وقلين، بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تزمنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث شدد على ضرورة توفير كافة السلع الغذائية في المبادرة، بأسعار تتراوح ما بين 25 لـ30%، ويشارك بها عددًا من السلاسل التجارية والغرفة التجارية.