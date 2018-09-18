نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، تقديم العلاج المجاني لـ510 حالة.

وأشرف على الحملة الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقرية أبومناع بحري بمركز دشنا.

وصرح الدكتور الغرباوي، أن هذه القافلة شارك فيها أطباء من كلية الطب والصيدلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لـ510 حالة، وأتت هذه الحالات كالتالي:

- الباطنة 80 حالة.

- الرمد 105حالة.

- العظام 120 حالة.

- النساء والتوليد 25 حالة.

- الأطفال 100 حالة.

- الجلدية 80 حالة.