قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة أنهت 20 ألفا و864 حالة من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية، في أقل من شهرين حتى الآن.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب محمد العماري، بشأن واقعة وفيات وإصابة عدد من مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأضافت زايد: "قوائم الانتظار كانت 17 ألفا و888 حالة، وتم تكليفنا من قبل رئيس الجمهورية بالانتهاء منها، خلال 6 أشهر، ولكن تمكنا من الانتهاء منها في شهرين و4 أيام إلى جانب استقبال قوائم انتظار جديدة، لنتمكن من الانتهاء من 20 ألفا و864 حالة حتى الآن".

وتابعت: "في القريب العاجل سيتم توفير منظومة إصلاح طبي كامل للأسر المصرية، تتمثل في عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات وطوارئ، وغرف عمليات، ضمن الأولويات مثلها مثل قوائم الانتظار".

وأشارت إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بمراجعة المخازن الاستراتيجية، وفتح مخازن الشركة القابضة والمصرية لتجارة الأدوية، مشيرة إلى تجميع 3 ملايين علبة لبن أطفال، وبدء عمل مخازن استراتيجية في الصعيد.

وأكدت أن "قوانين الوزارة تسمح بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغهم سن التقاعد في المناطق الحدودية وفي الحضر، إلا أن الأطباء يفضلون التعاقد مع القطاع الخاص"، موضحة أنها لحل تلك الأزمة تمكنت من تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه، وافقت عليها وزارة المالية، وذلك للتعاقد مع أطباء خارج وزارة الصحة.