بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اجتماعها الطارئ، اليوم، لمناقشة أسباب واقعة وفاة 3 مرضى فشل كلوي بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح المتوفين.

تحضر الاجتماع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لإلقاء بيانها بشأن الواقعة والإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك.

كانت حالة من الغضب، سيطرت على أعضاء بمجلس النواب، السبت الماضي، بسبب الواقعة، وتقدموا بطلبات إحاطة، حول أسباب وقوع حالات وفاة وغيبوبة لعدد من مرضى الفشل الكلوي، رغم أن هذه الوحدة افتتحت، مايو الماضي، أي من 4 شهور فقط، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام، وفقاً لما قاله وكيل البرلمان سليمان وهدان.