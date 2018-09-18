تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، من ضبط 3 مصانع عسل وأيس كريم بدون ترخيص، في حملة تموينية مكبرة، بقرية منشأة عبدالله بمركز الفيوم، ومنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، بها 4 أطنان و200 كجم عسل، وطن خلطة أيس كريم، و37800 قطعة أيس كريم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط 37800 قطعة أيس كريم مغلقة، بحوزة "م.م" (54عاما-صاحب مصنع أيس كريم ومثلجات)، ومقيم بمنطقة دار الرماد بدائرة قسم أول الفيوم، بدون ترخيص، ومنتجات مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية وغير مطابقة للمواصفات.

كما تمكنت مباحث التموين بالفيوم، من ضبط "ح.ي" (42 عاما-صاحب مصنع أيس كريم ومثلجات)، بقرية منشأة عبدالله، بمركز الفيوم، لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازته منتجات مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية وغير مطابقة للمواصفات، وبتفتيش المكان عثر على طن خلطة أيس كريم، و1500 كيلو جرام سكر، و216 كيلو جرام زيت، و150 كيلو جرام لبن بودرة، و750 كيلو جرام عصير مجمد، و4480 عبوة أيس كريم، و1700 عبوة بلاستيك فارغة، و200 "إستيكر" معد للتعبئة.

كما تمكنت مباحث التموين بالفيوم في حملتها، من ضبط "م.ج.م" (31 عاما-صاحب مصنع سلع غذائية بدون ترخيص بقرية منشأة عبدالله، بمركز الفيوم، وحيازته منتجات مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية وغير مطابقة للمواصفات.

وعثرت المباحث في المكان، على 4 أطنان و200 كيلو جرام، عسل فيكتور، و100 كيلو جرام حلاوة، و120 كجم مستخلص عرق حلاوة، و100 كيلو جرام سكر، و50 كيلو جرام كاكاو، و75 مادة جمونة جلسرين، و25 عبوة فانيلين، و240 كجم طحينة، و100 عبوة عسل أسود، و10 آلاف "إستيكر"، و3 آلاف عبوة بلاستيك، و400 كرتونة فارغة، و420 كيلو جرام مادة تستخدم في الإنتاج، و6036 عبوة حلاوة طحينية، و1800 كيلو جرام عسل أسود، و450 عبوة حلاة طحينية تحت التجهيز، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.