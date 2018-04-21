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بالصور| ضبط أدوية في صيدليات بدون ترخيص وأخرى منتهية الصلاحية بالفيوم

منذ 2 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
بالصور| ضبط أدوية في صيدليات بدون ترخيص وأخرى منتهية الصلاحية بالفيوم

تمكنت حملة من إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الصحة، بمحافظة الفيوم اليوم، من مصادرة أدوية بـ 3 صيدليات تعمل بدون ترخيص، بمركزي سنورس وإطسا، وأدوية للبيع بسعر أعلى وغير مسجلة، ومنتهية الصلاحية في صيدليات أهلية بالمحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت حملة من قسم التفتيش الصيدلي، بقيادة د.أحمد عثمان، رئيس قسم التفتيش الصيدلي، وعضوية د.أحمد عبد المنعم، بالإشتراك مع مباحث التموين، والتجارة الداخلية، بالمرور على 3 صيدليات في مركزي سنورس وإطسا، وصادرت الأدوية الموجودة بها، بسبب العمل بدون ترخيص، وحُرر محضر بالمخالفات، وتسليمها للشرطة.

كما تمكنت الحملة وفقا للبيان، أثناء المرور الدوري على الصيدليات الأهلية، من ضبط مخالفات أدوية غير مسجلة، وبيع أدوية بسعر أعلى من التسعيرة، وأدوية منتهية الصلاحية، وحررت المحاضر بالمخالفات وتسليمها للشرطة، بتوجيهات من الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإشراف د.ميرفت فؤاد، مدير إدارة الصيدلة.

بالصور| ضبط أدوية في صيدليات بدون ترخيص وأخرى منتهية الصلاحية بالفيوم
بالصور| ضبط أدوية في صيدليات بدون ترخيص وأخرى منتهية الصلاحية بالفيوم
بالصور| ضبط أدوية في صيدليات بدون ترخيص وأخرى منتهية الصلاحية بالفيوم

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