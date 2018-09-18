جانب من الوقفة ضد النظام القطري

نظمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية المصرية بجنيف، اليوم، وقفة احتجاجة ضد الدول الداعمة للإرهاب، على هامش فعاليات الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وتجمع عدد من الجالية المصرية وأبناء قبيلة الغفران القطرية، ضد دعم النظام القطرى للإرهاب واحتضانه قادة الجماعات الإرهابية، وكذلك استخدام قناة الجزيرة فى دعم الإرهاب على مستوى العالم.

وأعلن أبناء قبيله الغفران أن هذة الوقفة ضد النظام القطري الذي سلب منهم جنسيتهم وحرمه من حقوقهم المشروع، كما أنهم عانوا كل أشكال التنكيل بهم بسبب رفضهم للانقلاب ونقض البيعة واستخدام أموال الشعب القطري في دعم الإرهاب، وفي الوقت الذي سحبت جنسياتهم، منحوها لقادة الإرهاب، وعلى رأسهم من أفتى بتخريب الدول العربية، واستباحة دماء شعوبها في مصر وسوريا وليبيا.