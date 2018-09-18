عقدت الجمعية العمومية العامة لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اليوم الثلاثاء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الجمعية، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

جاء ذلك بحضور الجيلوجي جمال هنداوي العضو المنتدب للشركة، وحضور أعضاء مجلس الادارة الجمعية، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، في بيان صادر اليوم، أن الشركة حققت خلال العام المالي المنتهي إجمالي صافي ربح 217 مليون جنية مقابل 171 مليون جنيه عن العام الماضي، كما حققت الشركة إجمالي إيرادات مجمعة 620 مليون جنية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018 مقابل 600 مليون جنية عن العام الماضي.

وأسفرت الجمعية العامة العادية، عن عدة قرارات أهمها التصديق على تقرير مجلس الإدارة، وكذلك التصديق على القوائم المالية بإجمالي ربح بعد الضرائب 217 مليون جنيه، كما تم إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين، مع إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع، الموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة بعد إجراء التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة إلى 100 ألف جنيه مع إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة عن العام المالي 2017 - 2018 الموافقة على استخدام 3.2 مليون جنيه المتبقي من أرباح العاملين في الأرباح من العام الماضي في إقامة مشروعات سكنية وخدمية للعاملين بالشركة كما تمت الموافقة على مد فترة عمل المجلس الحالي في أداء مهامة لحين اعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتضمن الاجتماع، تفويض رئيس الجمعية العامة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المستقبلية، عن الدورة الجديدة ضمن قرار التشكيل، على أن يستمر مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل مجلس الإدارة.