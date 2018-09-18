محافظ الوادي الجديد يشكل لجنة لمتابعة بيع ألبان الأطفال بمنافذ الصحة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة عاجلة، للتأكد من عدم بيع ألبان الأطفال المدعمة خارج المواقع والمنافذ المخصصة لها التابعة لوزارة الصحة.

وقال المحافظ، إنه وجه بضرورة إعداد دراسة متكاملة لتعظيم الاستفادة من المراكز الطبية ومقوماتها ودعمها بمختلف التخصصات الطبية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تواجد طبيب على مدار الساعة بكل مركز.

جاء ذلك على هامش زيارة محافظ الوادي الجديد للمركز الطبي بحي الزهور بمدينة الخارجة، للتأكد من سير العمل والاستماع لشكاوى المواطنين والعاملين بالمركز.