قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنها لا تعفي نفسها من المسؤولية في واقعة مستشفى "ديرب نجم"، التي تسببت في حدوث 3 وفيات لمرضى الغسيل الكلوي، وإصابة آخرين.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الطارئ للجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة واقعة وفاة وإصابة عدد من مرضي الغسيل الكلوي بمستشفي ديرب نجم بمحافظة الشرقية، برئاسة النائب محمد العمارى.

وأضافت زايد: "من غير المقبول أن يتم التقصير في تقديم الخدمة للمرضى، وشرف لكل طبيب وعامل، وحتى عامل الأسانسير في المستشفى، أن يقدم خدمة لأي مريض"، متابعة: "اللي يقصّر هنقطع رقبته، ومحدش هيقعد غير الشخص الكفء".

وأكدت أن "العنصر الإنساني في تقديم الخدمة أصبح غير موجود بعد دخول الدروس الخصوصية في كليات الطب"، قائلة: "مهما بنينا مباني واشترينا أجهزة ومفيش الجزء الإنساني مش هنوصل للمطلوب في علاج المرضى".