قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المناهج في المدارس التجريبية ستبقى باللغة الإنجليزية كما يريد أولياء الأمور.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN"، أن اللغة الإنجليزية ستقدم للطلاب في المنظومة الجديدة بصورة تجعله قادرًا على ممارستها في أرض الواقع، وستكون الدراسة بشكل مختلف تمامًا.

وتابع أن وزير التعليم، لديه نائب لشؤون المعلمين لحل مشاكلهم وتدريبهم للمنظومة الجديدة وأن تدريب المعلمين أولا ساهم الارتقاء بالمعلم، ولدينا مليون و300 ألف معلم، وسنحتاج لوقت من أجل تدريبهم وفقًا لخريطة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على زيادة رواتب المعلمين لتحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح أن النظام التعليمي الجديد يقضي على الدروس الخصوصية، وأنه لن يوجد امتحانات من "كي جي 1" إلى 6 ابتدائي، مضيفًا أن النظام الجديد به تقييمات أسبوعية للطالب بعيدًا عن النجاح والرسوب.