أقامت الهيئة لقصور الثقافة، الملتقى الرابع للموهوبين، الذي حمل هذا العام مسمى "أحفاد أحمد عرابي"، تيمنا بذكرى الثورة العرابية، التي تحل في سبتمبر من كل عام، وتستمر فعالياته حتى 20 سبتمبر، ويقام بقاعة سعدالدين وهبة بديوان عام الهيئة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم، وشمل حفل الافتتاح عرض لفرقة التنورة التراثيه، ومعرض لمنتجات الطلاب خلال الورش الصيفيه بالمدارس.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية عن أهمية الملتقى والعمل على تفعيل اكتشاف المواهب لدى الطلاب.

وتحدث مدير عام المواهب عن تنمية الموهبة وكيفية إدارتها، وأعقبه عرض لبعض مواهب الطلاب في العزف والغناء والأدب والثقافة، وتتضمن فعاليات أيام الملتقى ورش فنية وأدبية وثقافية.