أحمد يونس، مُقدم برنامج "كلام معلمين"، عبر "الراديو 9090"، أطلق مؤخرًا مبادرة جديدة، متعلقة بالأطفال الأيتام، وتحمل اسم "أسعد طفل"، تهدف إلى المواظبة على زيارة الأطفال الأيتام بشكل دوري والسعي لإسعادهم على مدار السنة.

"يونس" نسق مع العديد من الأماكن الترفيهية والرياضية لتقديم يوم ترفيهي كامل للأطفال يستقبلوا به العام الدراسي، بكل نشاط وفرحة بمشاركة وحضور مستمعي البرنامج ويونس.

هذه المبادرة ليست الأولى لـ"يونس"، فهو يُشارك جمهوره في إطلاق حملات خيرية وتنموية من حينٍ لآخر، وكذلك ورش تعليمية، وترصد "الوطن" أبرزهم في التقرير التالي:

تأهيل الشباب لسوق العمل

مطلع الشهر الجاري، أطلق "يونس" ورشة عمل مجانية، يقدمها حسام هيكل على مدار يومين متتاليين لمستمعي "كلام معلمين"؛ تعتمد على الأسس الصحيحة لتأهيل الشباب في سوق العمل المصري، وذلك عن طريق تحديد احتياجات الشباب أنفسهم في المقام الأول.

"يونس" يحرص دائمًا على تنظيم ورشات مجانية لمستمعي البرنامج في شتى المجالات المختلفة، وبشكل دوري لمساعدتهم في تحقيق أحلامهم وتحديد أهدافهم خاصة وأن البرنامج يخاطب دائماً فئة الشباب بصفة خاصة.

التبرع بالدم

مطلع شهر أغسطس الماضي، أطلق مبادرة جديدة للتبرع بالدم، لصالح أطفال مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وهذه ليست المبادرة الأولى المتعلقة بالتبرع بالدم، فهو يحرص على تنظيم حملات بشكلٍ دوري من خلال برنامجه، للمساهمة في إنقاذ حياة مئات الأطفال والمرضى الذين قد يتوقف علاجهم وعملياتهم بسبب عدم توفر الدم.

ملابس العيد

منتصف يونيو الماضي، وخلال برنامج "عمارة الحاج رمضان" الذي قدمه "يونس" في شهر رمضان على "الراديو 9090"، أطلق حملة جديدة خاصة بالأطفال الأيتام، عبر جولة أجراها مع عدد من مستمعيه لشراء ملابس وحلويات العيد، وتوزيعها على الأطفال في دور الأيتام، وذلك لمشاركتهم فرحة العيد.

"حبك للناس"

في فبراير الماضي، أطلق مُقدم "كلام معلمين" مبادرة جديدة تحت عنوان "حبك للناس"، وقرر الاحتفال بـ"عيد الحب" بشكل جديد ومختلف، من خلال تقديم الحب والاهتمام بالفئات المهمشة في المجتمع، واصطحب "يونس" في تلك الحملة عددًا من المستعمين إلى دور الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ودور المسنين لتوزيع الهدايا والاحتفال معهم.