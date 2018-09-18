قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر وقف صرف الأسمدة الصيفية بمحافظات الجمهورية، للبدء في حصر الأسمدة في الجمعيات الثلاثة "الإصلاح- الاستصلاح- والائتمان"، استعدادا لموسم الزراعات الشتوية الجديد.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن قرار وقف الصرف يستمر 48 ساعة لحين حصر جميع الأسمدة الصيفية الموجود بالجمعيات الزراعية الثلاث، تمهيدا لبدء الصرف منها في الموسم الشتوي الجديد نهاية الأسبوع الجاري، موضحا أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بمراجعة جميع حصص الشركات، التي تم يتم تسلمها للمزارعين لتلبية احتياجات السوق المحلي.