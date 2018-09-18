نقلت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطن المصري حسن أحمد فودة، عامل بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر لبدء مرحلة العلاج بمستشفى المنصورة الجامعي، بع تعرضه لحادث سير في مدينة "عرعر" السعودية أبريل الماضي، أصيب على إثره بفقدان تام للوعي وارتجاج بالمخ.

وأعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في تصريحات صحفية اليوم، عن شكرها لجامعة المنصورة والقائمين على المستشفى الجامعي، لاستجاباتهم السريعة لاستقبال حالة المواطن المصري وتقديم كامل الرعاية الصحية له بقسم المخ والأعصاب حتى يتماثل للشفاء، وكذلك سلطات مطار القاهرة والعلاقات العامة التي وفرت عربة إسعاف مجهزة لنقله إلى مستشفى المنصورة الجامعي بشكل مباشر.

وأوضحت أن وفدًا من وزارة الهجرة كان في استقبال المواطن المصري، بمطار القاهرة برفقة ذويه، من أجل التواصل مع المسؤولين بالمطار وتسهيل جميع إجراءات خروجه بشكل سريع، نظرًا لصعوبة حالة المواطن وضرورة التوجه الفوري لمستشفى المنصورة لبدء مرحلة العلاج.

جدير بالذكر أن المواطن المصري حسن أحمد فودة تلقى فترة علاجه الأولى بمستشفى "عرعر" بالسعودية، وعملت وزارة الهجرة المصرية في ذلك التوقيت على التواصل مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل له، إلى أن سمحت حالته بنقله إلى مصر لاستكمال العلاج.