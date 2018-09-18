تكثف الأجهزة التنفيذية بأسيوط من حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بنطاق المحافظة خاصة الإشغالات الموجودة بمحيط المدارس وذلك تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد للتأكد من سير العملية التعليمية دون أي معوقات تواجه التلاميذ والطلاب في كافة المراحل العمرية.

وقال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه قام بجولة على بعض مدارس المركز منها مدرسة ديروط الثانوية بنين رافقه خلالها مدير الإدارة التعليمية ولجنة المتابعة، وجرى التأكد من انتهاء أعمال النظافة والصيانة البسيطة وجرى إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين من أمام المدارس لمنع إعاقة حركة الطلاب والمارة والتأكد من جاهزية المدراس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقالت هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جرى شن حملة لرفع الإشغالات من أمام مدرستي أبو بكر ومهران خلاف باشتراك نواب ومساعدي مركز القوصية وأعضاء قسم الإشغالات بالمركز حيث جرى رفع جميع عربات الكارو والباعة الجائلين من أمام مدرستي أبو بكر ومهران خلاف وجرى التحفظ على العربات داخل ديوان الوحدة المحلية.

وأوضح عمر شافعي رئيس مركز ومدينة صدفا أنه جرى القيام بحملة نظافة بالوحدة المحلية لأولاد إلياس شملت شوارع وميادين الوحدة المحلية بأولاد الياس والقرى التابعة لها، فضلاً عن المرور على كافة المدارس بالمركز للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث الإنارة وصيانة دورات المياه والمقاعد والمناضد.

وأضافت سمية سيد رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أنه جرى تشكيل لجنة للمرور على المدارس بمركز ومدينة ساحل سليم استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى رفع كافة الإشغالات الموجودة بمحيط هذه المدارس، فضلا عن رفع المخلفات والباعة الجائلين وتراكمات الأتربة وتمهيد الطرق لتسهيل الحركة المرورية.