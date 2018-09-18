قال الدكتور صدقة يحيي، عضو مجلس الشوري السعودي سابقًا، إن الوقفة الشعبية، التي نظمتها قبيلة "آل الغفران" في جينيف تحمل للعالم رسالة محتواها أن شعوب المنطقة العربية قد طفح بها الكيل من ظاهرة الإرهاب وممن يقومون بهذا العمل ومن يدعمون هذا العمل ويدعمون بعض الأطراف التي تمارس هذا الإرهاب.

وأوضح يحيى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة القطرية تشارك في الإرهاب، لأنها تقدم الدعم المادي لبعض المنظمات الإرهابية وتنكر هذا الدعم.

وأشار عضو مجلس الشوري السعودي سابقا، إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان لديها من الأدلة التي تريد أن تقدمها موثقة وأن هناك جهات تريد أن تعطى الدعم وأن هناك دولا تتحالف مع ايران مثل قطر لدعم الإرهاب، مؤكدًا أن قطر وإيران أسسا الإرهاب في المنطقة العربية.