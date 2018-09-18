قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن عدد العملاء في البنك يصل إلى نحو 11 مليون عميل يمتلكون 17 مليون حساب مصرفي، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد العملاء حدثت على مدار العامين الماضيين في إطار خطة الدولة لزيادة عدد المتعاملين مع القطاعات المصرفية والمالية الرسمية.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بنكنوب"، على راديو "نغم إف أم"، أنه في إطار خطة الدولة لدعم الشمول المالي والمنظومة الوطنية لبطاقات الدفع فإن البنك الأهلي المصري أكبر البنوك العاملة في مصر، يستهدف نموا كبيرا في عدد العملاء والحسابات خلال الفترة القادمة مع خطة الدولة، وذلك عن طريق رفع معدل نشر ماكينات الدفع الإلكترونية عند كافة التجار والمؤسسات الحكومية خلال الفترة القادمة، وزيادة التوعية ببطاقات الدفع بأنواعها.

وأوضح أن الدولة تستهدف إنتاج 20 مليون كارت دفع على مدار 3 سنوات، عن طريق جهات إصدار البطاقات المحلية المختلفة، مما يحدث نقلة في قطاع المدفوعات الإلكترونية.