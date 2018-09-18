اندلع، منذ قليل، حريق هائل، بإحدى الشقق السكنية بشارع التحرير بجوار محطة البحوث بسبب ماس كهربائي، وما زالت المحاولات جارية للسيطرة عليه، فيما لم يجري الكشف عن أي خسائر بشرية حتى الآن.