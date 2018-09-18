انطلقت فى معبد الأقصر فعاليات مبادرة «مصر جميلة.. تعالوا زوروها»، بمشاركة 60 طالباً من مدارس وجامعات ألمانية، وبحضور محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، وعدد من خبراء السياحة والأثريين ووسائل الإعلام، وتهدف المبادرة التى نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، وجمعية إيزيس الثقافية، وجمعية الشباب للتنمية الشاملة، لتنشيط حركة السياحة، وإرسال رسائل إيجابية إلى السائحين فى العالم بأن مصر والأقصر تحديداً، مستعدة لاستقبالهم، وتفتح ذراعيها للجميع، حيث قام الطلاب الألمان برفع لافتات تحمل اسم المبادرة باللغتين العربية والألمانية.

وقال محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الاقصر، إن العمل على تنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، هو دور كل مواطن، وكذلك علينا الاهتمام بترسيخ مبدأ نقل الصورة السليمة من قِبل السياح أنفسهم، ونقل تجربتهم الفريدة بزيارة الأقصر إلى ذويهم فى البلدان المختلفة حول العالم، فكل سائح يزور مصر يعد بمثابة سفير لمصر فى بلده.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مؤسسة صناع الخير حريصة على المشاركة المجتمعية فى جميع المجالات التى تنعكس بشكل إيجابى على الوطن، فضلاً عن دورها الخدمى والخيرى فى مجالات أخرى، مشيراً إلى أن مبادرة «مصر جميلة.. تعالوا زوروها»، سيكون لها صدى إيجابى قبل بداية الموسم السياحى الجديد فى الأقصر.

وأكدت شيرين النجار، رئيس جمعية إيزيس الثقافية، أن المبادرة أقيمت على هامش يوم التطوع المصرى - الألمانى، الذى يقام بشكل سنوى فى مدينة الطود بجنوب الأقصر، ويتضمن عدة فعاليات ومبادرات.

وأشاد الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق الأقصر، بالمبادرة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تحرك المياه الراكدة، وهى دعاية تلقى صدى واسعاً فى أوروبا رغم بساطتها.