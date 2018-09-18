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بالفيديو| علي ماهر بعد التعادل مع الزمالك: "إحنا فريق كبير"

بالفيديو| علي ماهر بعد التعادل مع الزمالك: "إحنا فريق كبير"

ياسر إبراهيم عن إهداره ركلة جزاء أمام الزمالك: "مش مكتوب لها تدخل"

ياسر إبراهيم عن إهداره ركلة جزاء أمام الزمالك: "مش مكتوب لها تدخل"

محامي مدير "ديرب نجم": المستشفى تعاني من الإهمال والفساد وقصور الخدمات

محامي مدير "ديرب نجم": المستشفى تعاني من الإهمال والفساد وقصور الخدمات

فيديو لـ"مادورو" وشيف "رشة الملح" يثير غضب الفنزويليين

فيديو لـ"مادورو" وشيف "رشة الملح" يثير غضب الفنزويليين

محام يطالب الدولة بتشكيل لجان متخصصة لتحديد الأصلح لحضانة الطفل

محام يطالب الدولة بتشكيل لجان متخصصة لتحديد الأصلح لحضانة الطفل

"التعليم" تعقد ورشة تدريبية بعنوان "تطوير منظومة التدريب الفني"

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"الأرصاد" تنصح أولياء الأمور: الخريف متقلب.. واحذروا الشبورة

خوفا من معايرة الناس.. فلاح يذبح شقيقته بعد حملها سفاحا بالمنيا

خوفا من معايرة الناس.. فلاح يذبح شقيقته بعد حملها سفاحا بالمنيا

فصول واسعة و"جيم".. جولة ولي أمر داخل مدرسة يابانية: "اطمنوا"

فصول واسعة و"جيم".. جولة ولي أمر داخل مدرسة يابانية: "اطمنوا"

خبراء عن "لفتة محافظ المنوفية الإنسانية": يصنع "خلطة شعبوية"

خبراء عن "لفتة محافظ المنوفية الإنسانية": يصنع "خلطة شعبوية"

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إنفوجراف| "التخطيط" ترصد 5.4 مليار جنيه لاستكمال المشروعات المتعثرة

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