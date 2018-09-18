أجرت النيابة العامة، اليوم، مرورا مفاجئا على السجون والليمانات وبعض السجون المركزية والحجوزات بأقسام ومراكز الشرطة بمديريتي أمن الجيزة والقليوبية، للتفتيش عليها وتفقد الأوضاع المعيشية للنزلاء والمحجوزين.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات، التي أقرها الدستور للمواطنين، ووفقاً للسلطات المخولة قانوناً للنيابة العامة في التفتيش على السجون بصورة دورية لمتابعة توفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين، طبقا لما كفله الدستور والقانون.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، إن عددا من أعضاء النيابة العامة بتاريخ اليوم 18 الجاري قاموا بالمرور المفاجئ على عدد من السجون والليمانات للتفتيش على مرافقها والإطلاع على كافة الدفاتر الخاصة بأعمال التنفيذ العقابى تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية، كما تقابلوا مع النزلاء بغرف إعاشتهم للوقوف على أحوالهم المعيشية والصحية والإستماع لهم وفحص طلباتهم.

وأضاف البيان، أنه جرى الإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وذلك فى سياق متصل قام عدد من السادة أعضاء النيابة العامة بالمرور على السجون المركزية، وعددٍ من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية، حيث قاموا بتفقد جميع العنابر بالسجون المركزية وحجوزات الأقسام والمراكز للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية وتناسب سعتها الاستيعابية مع أعداد المحبوسين بها وسلامة كافة المرافق ونظافتها وكفاية الإنارة بالعنابر، وكذا الإطلاع على دفاتر السجون والمراكز.