علق مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي العربي بروسيا، علي بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن احتفاظ الوزارة لنفسها بحق الرد المناسب على ممارسات إسرائيل الاستفزازية في سوريا، بأن "روسيا دولة عريقة و تتخذ قرارتها على أساس الخطة الموضوعة في الشرق الأوسط من خلال القضاء على المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط".

وأضاف "شعيتو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TeN"، أن دحر على تنظيم "داعش" الإرهابي لا يعتبر القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن القيمة التي جمعت بين بوتين وأردوغان واتفاق روسيا مع تركيا في التخلص من المنظمات الإرهابية هو الدافع الذي دفع إسرائيل للقيام بعمليات استفزازية في سوريا.

وأكد أن روسيا تسعى لأن تكون مصر هي الحل في سوريا لما تمتلكه مصر من علاقات وقيم وتقاليد وانتماء لمنطقة الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن روسيا تساعد مصر من خلال اتفاقات عسكرية وأمنية للدخول في حل للمشكلة السورية.

وتابع: "روسيا لن تسمح لإسرائيل وغيرها أن تتصرف كهذا مرة أخرى وتصريحات وزير الدفاع الروسي والرئيس بوتين تدل على ذلك".