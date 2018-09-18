في الساعات الأولى من صباح اليوم، فقدت روسيا الاتصال بطائرتها "إيل 20"، التي تقل على متنها 15 عسكريا، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الطائرة الروسية أسقطها صاروخ سوري عن طريق الخطأ.

كما أكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن ذلك حدث بسبب "الأعمال العدائية والاستفزازية" من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في المنطقة، مشيرة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية وضعت الطائرة الروسية في مسار أنظمة الدفاع الجوي السورية ولم تبلغ موسكو بغارتها على أهداف سورية إلا قبل وقوعها بأقل من دقيقة وهو وقت غير كاف لخروج الطائرة من مسارها.

وفي اتصال هاتفي بين سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي ونظيره الإسرائيلي، ألقي باللوم على إسرائيل فيما حدث، مؤكدا أن روسيا تحتفظ بحق الرد.

وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن روسيا تعيش حالة تخبط بين تحميل إسرائيل مسئولية إسقاط الطائرة وتوجيه اللوم إلى النظام السوري.

وأوضح سلامة، لـ"الوطن"، أن روسيا لن تقوم بأي رد عدائي ضد إسرائيل، لأنها في حالة القيام بفعل عدائي ضد إسرائيل ستتلقى ردود فعل عدائية من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سياسة موسكو متأنية جدا في ردود الفعل.

ردود الفعل الروسية لن تكون ضد إسرائيل بصفة مباشرة، وفق لرؤية الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، موضحا أن رد الفعل الروسي له عدة احتمالات منها تزويد الجانب السوري بأسلحة متطورة.

وأوضح بدر الدين، لـ"الوطن"، أنه من ردود الفعل الروسية المتوقعة هي زيادة عدد القوات الروسية في سوريا وتوزيع أعداد كبيرة منها داخل سوريا، ما يضعف موقف إسرائيل في الأراضي الروسية.